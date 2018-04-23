В Кировской области за первый квартал 2018 года выявлено 17 фальшивых денежных купюр 

По данным Отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России в банковских учреждениях Кировской области в I квартале 2018 года выявлено и передано в органы внутренних дел 17 поддельных денежных знаков.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 32%.
По-прежнему фальшивомонетчики чаще всего подделывали банкноты крупных номиналов. Из общего числа подделок 13 штук приходилось на банкноты номиналом 5000 рублей, 3 — номиналом 1000 рублей, 1 — номиналом 500 рублей.
Специалисты напоминают, что для надежного определения подлинности необходимо проверить на банкноте не менее трех защитных признаков. Часть защитных элементов можно легко определить без применения каких-либо специальных приборов.
Это элементы, имеющие повышенную рельефность и определяемые на ощупь, элементы, видимые на просвет, а также элементы, контролируемые при изменении угла зрения.
Более подробную информацию о защитном комплексе и художественном оформлении денежных знаков Банка России, включая банкноты новых номиналов 200 и 2000 рублей, можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».
Фото — tv-gubernia.ru