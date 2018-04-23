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В Савелках прошли очередные игры Спартакиады «Мир равных возможностей»
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В Савелках прошли очередные игры Спартакиады «Мир равных возможностей» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В минувшую субботу в ФОК «Савелки» состоялся финал окружных соревнований по мини-футболу среди лиц с нарушением слуха. Игры прошли в рамках Московской Спартакиады «Мир равных возможностей».
В спортивном комплексе на Озерной аллее собрались сборные команды спортсменов из Зеленограда, Северо-Восточного округа Москвы, городов Электросталь, Мытищи, Королев и Химки. В соревнованиях участвовали мужчины от 18 лет и старше с нарушением слуха. Игры проходили по круговой системе два тайма по 10 минут с 2-минутным перерывом. По итогам упорной борьбы определились сильнейшие команды.
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