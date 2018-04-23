В Савелках прошли очередные игры Спартакиады «Мир равных возможностей»

В минувшую субботу в ФОК «Савелки» состоялся финал окружных соревнований по мини-футболу среди лиц с нарушением слуха. Игры прошли в рамках Московской Спартакиады «Мир равных возможностей».

В спортивном комплексе на Озерной аллее собрались сборные команды спортсменов из Зеленограда, Северо-Восточного округа Москвы, городов Электросталь, Мытищи, Королев и Химки. В соревнованиях участвовали мужчины от 18 лет и старше с нарушением слуха. Игры проходили по круговой системе два тайма по 10 минут с 2-минутным перерывом. По итогам упорной борьбы определились сильнейшие команды.