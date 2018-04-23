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Леброн Джеймс — о конфликте со Стивенсоном: «Я сталкивался с подобной ситуацией в школе»
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Леброн Джеймс — о конфликте со Стивенсоном: «Я сталкивался с подобной ситуацией в школе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс рассказал о стычке с защитником «Индианы» Лэнсом Стивенсоном в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА (104:100). В заключительной четверти Джеймс оттолкнул Стивенсона, за что получил технический фол. По словам нападающего, он поддался на провокацию.
— Был объявлен тайм-аут, и этот парень пошел за мной к нашей скамейке. Я слегка его оттолкнул, и он упал на площадку. Но я должен был повести себя сдержаннее, — цитирует ESPN Джеймса. — Я сталкивался с таким еще в школе. Ну вы знаете, например, я рассказываю вам шутку, вы смеетесь и попадаетесь. Вот это и случилось в матче. Лэнс рассказал мне шутку, я посмеялся, а учитель поймал меня и теперь мне придется увидеться с директором.
After years of trolling LeBron, Lance finally pissed him off at the right time pic.twitter.com/vlztKBl5cE
— gifdsports (@gifdsports) 23 апреля 2018 г.
Отметим, что во время матча Джеймс и Стивенсон регулярно вступали в ожесточенную борьбу. После четырех встреч счет в серии между «Кливлендом» и «Индианой» равный. Следующий матч пройдет 26 апреля.
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