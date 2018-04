Леброн Джеймс — о конфликте со Стивенсоном: «Я сталкивался с подобной ситуацией в школе»

Нападающий «Кливленда» Леброн Джеймс рассказал о стычке с защитником «Индианы» Лэнсом Стивенсоном в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА (104:100). В заключительной четверти Джеймс оттолкнул Стивенсона, за что получил технический фол. По словам нападающего, он поддался на провокацию.

— Был объявлен тайм-аут, и этот парень пошел за мной к нашей скамейке. Я слегка его оттолкнул, и он упал на площадку. Но я должен был повести себя сдержаннее, — цитирует ESPN Джеймса. — Я сталкивался с таким еще в школе. Ну вы знаете, например, я рассказываю вам шутку, вы смеетесь и попадаетесь. Вот это и случилось в матче. Лэнс рассказал мне шутку, я посмеялся, а учитель поймал меня и теперь мне придется увидеться с директором.

After years of trolling LeBron, Lance finally pissed him off at the right time pic.twitter.com/vlztKBl5cE

— gifdsports (@gifdsports) 23 апреля 2018 г.

Отметим, что во время матча Джеймс и Стивенсон регулярно вступали в ожесточенную борьбу. После четырех встреч счет в серии между «Кливлендом» и «Индианой» равный. Следующий матч пройдет 26 апреля.