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В Совете Федерации подготовили законопроект о снижении денежных отчислений с зарплаты заключенных на 25%
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В Совете Федерации подготовили законопроект о снижении денежных отчислений с зарплаты заключенных на 25% 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В верхней палате парламента подготовили проект федерального закона, направленный на снижение денежных отчислений с заработной платы заключенных на 25%. Об этом в ходе круглого стола на тему «Как будут работать осужденные на принудительных работах и в поселениях?», сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
«Сейчас мы еще не внесли в Государственную думу законопроект, касающийся денежных отчислений. На 25% мы предлагаем снизить. Женщины будут 25% удерживать, мужчины — 50%. Тем самым будет стимулироваться работа на предприятиях, которые находятся в местах заключения», — сказал А. Кутепов.
Сенатор напомнил, что в настоящее время мужское население отчисляет порядка 75%, а женское — порядка 50% заработной платы, которую они заработали в местах заключения.
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