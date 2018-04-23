В Совете Федерации подготовили законопроект о снижении денежных отчислений с зарплаты заключенных на 25%

В верхней палате парламента подготовили проект федерального закона, направленный на снижение денежных отчислений с заработной платы заключенных на 25%. Об этом в ходе круглого стола на тему «Как будут работать осужденные на принудительных работах и в поселениях?», сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов «Сейчас мы еще не внесли в Государственную думу законопроект, касающийся денежных отчислений. На 25% мы предлагаем снизить. Женщины будут 25% удерживать, мужчины — 50%. Тем самым будет стимулироваться работа на предприятиях, которые находятся в местах заключения», — сказал А. Кутепов. Сенатор напомнил, что в настоящее время мужское население отчисляет порядка 75%, а женское — порядка 50% заработной платы, которую они заработали в местах заключения.