В Болхове многодетная семья своими силами ремонтирует дорогу

Накануне, 22 апреля, в группе «Подслушано Болхов» был опубликован видеоотчет о ремонте дороге по улице Заречной. Его своими силами проводит многодетная семья.

«Администрация города Болхова какой раз обещает сделать нормальную дорогу… и никаких действий нет», — написала в комментариях автор поста.

На видео запечатлены ямы, в которых «оставляют защиту и бампера». Мужчина подвозит на мотоблоке осколки кирпича, а подросток кидает их в лужи. Судя по глубине выбоин, они способны поглотить немало строительного мусора.