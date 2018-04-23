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В Болхове многодетная семья своими силами ремонтирует дорогу
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В Болхове многодетная семья своими силами ремонтирует дорогу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Накануне, 22 апреля, в группе «Подслушано Болхов» был опубликован видеоотчет о ремонте дороге по улице Заречной. Его своими силами проводит многодетная семья.
«Администрация города Болхова какой раз обещает сделать нормальную дорогу… и никаких действий нет», — написала в комментариях автор поста.
На видео запечатлены ямы, в которых «оставляют защиту и бампера». Мужчина подвозит на мотоблоке осколки кирпича, а подросток кидает их в лужи. Судя по глубине выбоин, они способны поглотить немало строительного мусора.
Сообщение В Болхове многодетная семья своими силами ремонтирует дорогу появились сначала на РИА 57.
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