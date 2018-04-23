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Руководство Федерации гребного спорта поможет Дагестану в развитии гребли-индор (видео)
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Руководство Федерации гребного спорта поможет Дагестану в развитии гребли-индор (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Руководство Федерации гребного спорта поможет Дагестану в развитии гребли-индор (видео) Руководство всероссийской Федерации гребного спорта поможет Дагестану развивать одну из своих дисциплин — греблю-индор или сухую греблю. Это симулятор-тренажер, имитирующий академическую греблю.
Накануне в Дагестане побывала делегация Федерации гребного спорта России во главе с олимпийским чемпионом в этой дисциплине Алексеем Свириным.
Визит гостей состоялся в рамках проекта «На пути к чемпионату Европы по спортивной-борьбе», поэтому первым делом для них организовали экскурсию по Дворцу спорта и молодежи им. А. Алиева, который примет чемпионат Европы. Ознакомившись с ходом подготовки к чемпиону, именитые гребцы протестировали на территории спорткомплекса тренажеры гребли-индор. Поддержал мероприятие и.о. президента Федерации спортивной борьбы Дагестана Сажид Сажидов.
На встрече было отмечено, что гребля необходима борцам как важная составляющая общей физической подготовки.
««Гребля-индор — официальная дисциплина гребного спорта вот уже на протяжении трёх лет. По гребле-индор проводятся официальные соревнования, такие как чемпионат России, а также первенства России до 19 и 23 лет. Плюс к этому проводится студенческая гребная лига. Поработав по определённому методическому плану нашей федерации, дагестанские гребцы могут заявиться на официальные соревнования и участвовать в них. Мы готовы в этом содействовать. Вообще, в целом гребной спорт — это перспективное направление для борца. Тренажеры гребли-индор важны для функциональной подготовки борцов, об этом отмечал и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, с которым не поспоришь», — отметил Свирин.
Напомним, что именно дагестанские борцы вольного стиля одними из первых взяли на вооружение тренажеры грбели-индор, а некоторые даже участвовали и становились призерами официальных соревнований по гребле-индор.
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