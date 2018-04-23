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Алексей Житник: После 2-0 Казань мертвой хваткой вцепилась в результат, а ЦСКА так и не перестроился
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Алексей Житник: После 2-0 Казань мертвой хваткой вцепилась в результат, а ЦСКА так и не перестроился 

Советский спорт 1 час назад
— Прежде всего хотел бы поздравить с победой Зинэтулу Билялетдинова, в его «Ак Барсе» времен второго локаута 13 сезонов назад мне довелось поиграть, — сказал Житник.
— В нынешнем финале узнали своего бывшего тренера? — В «Ак Барсе»-2004/05 были собраны многие звезды мирового хоккея — от Ковальчука до Лекавалье, от Хитли до Хабибулина, поэтому, наверное, мы не играли так строго и закрыто, как нынешний «Ак Барс». Но в целом тренерский стиль Билялетдинова нельзя не узнать. Его команда всю серию тянула свою лямку, работала строго на результат. Так, как Билялетдинов и требует.
— В России фаворитом финала называли ЦСКА… — Мне тоже казалось, что шансы московского клуба чуть выше. Наверное, немного переоценил его победу над СКА.
— ЦСКА не реализовал свой потенциал? — На мой взгляд, многое решилось на старте противостояния. Таким прагматичным командам, как «Ак Барс», нельзя позволять открывать счет как в матче, так и в серии. ЦСКА же на некоторой эйфории после победы в армейском дерби начал с того, что дал сопернику фору — 2-0. После этого Казань мертвой хваткой вцепилась в результат, а ЦСКА так и не перестроился. Хотя во многих моментах было видно, что потенциал у армейцев высокий, где-то даже выше, чем у соперника.
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