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Моуринью опасается трансферной компании «Манчестер Сити»
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Моуринью опасается трансферной компании «Манчестер Сити» 

Советский спорт 1 час назад
Наставник «красных дьяволов» отметил, что его команде следует серьезно обновить состав, чтоб конкурировать с «Манчестер Сити».
"Манчестер Сити" готов потратить этим летом 600 млн фунтов на трансферы
"Мы хотим пригласить несколько игроков. — сказал специалист. — Сейчас нам нужно найти замену для Майкла Кэррика и Маруана Феллайни, если он решит покинуть команду. У нас есть молодые игроки. Мы должны заниматься их развитием. Можем ли мы сыграть лучше в следующем сезоне? Попробуем.
Уверен, «Манчестер Сити» сохранит свой уровень в следующем году. Но если они потратят большие деньги этим летом, то нам будет крайне сложно опередить эту команду. Сейчас я не думаю об этом. Меня больше интересует матч против «Арсенала». Мы хотим закончить сезон на второй позиции. Мы это заслужили", — приводит слова Моуринью Goal.
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