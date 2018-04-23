Крутые тачки и девушки. Фестиваль в стиле «Форсаж» пройдет в Нижнем Новгороде

Всероссийский фестиваль автотюнинга и уличной культуры «Spectrol Turbo Fest» пройдет на стадионе «Труд». Тусовка в стиле «Форсаж» запланирована на 12 мая, — сообщили организаторы. — Крутейшие экспонаты российской тюнинг-сцены совершенно точно никого не оставят равнодушными, а мощные музыкальные вибрации автомобилей-участников Чемпионата России по Автозвуку произведут по-настоящему неизгладимое впечатление.

По словам организаторов, зрители могут не только посмотреть, но и принять участие в происходящем: в расписании фестиваля дрифт-такси и дрифт-трайки.

Также в программе: — Чемпионат по автотюнигу, экстремальное стантрайдинг шоу от команды JustdoStunt, тату-салоны, хип-хоп, фристайл и дэнс-баттл, зажигательные диджейские сеты, граффити, шоу моделей grid girls, головокружительные трюки от батутного центра «Разгон».