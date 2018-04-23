Масалитин: «Матч „Зенит“ — ЦСКА многое решит в турнирной таблице»

"Этот матч будет решать многое в итоговом виде турнирной таблице. «Зенит» сейчас не в очень хорошем состоянии, тогда как у ЦСКА хоть и есть небольшая усталость, но недели хватит для того, чтобы привести себя в порядок. А питерцы выглядят удручающе, вообще непонятно, что творится в команде, с таким бюджетом и такими футболистами «Зенит» так проваливает сезон…

Думаю, по итогам сезона руководством будут сделаны соответствующие выводы, наверняка произойдут перестановки и в тренерском штабе, и в самом коллективе. Этот сезон «Зенит» в любом случае не занесёт себе в актив. А ЦСКА за оставшуюся неделю восстановится, опытные футболисты смогут набрать необходимые кондиции, и мы увидим очень хороший, зрелищный матч", — сказал Масалитин.

Поединок между «Зенитом» и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге 29 апреля.