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Писатель Степанов: «Спартак» показывает чемпионскую игру, болельщикам грех жаловаться"
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Писатель Степанов: «Спартак» показывает чемпионскую игру, болельщикам грех жаловаться"
Евро-футбол.Ру
1 час назад
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Евро-футбол.Ру
Героем нового выпуска передачи «12-й игрок» стал писатель
Владимир Степанов
. Он рассказал о своей новой книге, посвящённой чемпионству
"Спартака"
в прошлом сезоне и прокомментировал ход нынешнего чемпионата.
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