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Писатель Степанов: «Спартак» показывает чемпионскую игру, болельщикам грех жаловаться"
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Писатель Степанов: «Спартак» показывает чемпионскую игру, болельщикам грех жаловаться" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Героем нового выпуска передачи «12-й игрок» стал писатель Владимир Степанов. Он рассказал о своей новой книге, посвящённой чемпионству "Спартака" в прошлом сезоне и прокомментировал ход нынешнего чемпионата.
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