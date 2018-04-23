КДК РФС рассмотрит инцидент с проявлением расизма в матче «Спартак» — «Тосно»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инцидент с проявлением расизма в полуфинальном матче Кубка России «Спартака» с «Тосно» (1:1, 4-5 — по пенальти).

Речь идет о скандированиях с фанатской трибуны красно-белых после пенальти, исполненного форвардом «Тосно» Нуну Рошей.