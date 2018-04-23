Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит инцидент с проявлением расизма в полуфинальном матче Кубка России «Спартака» с «Тосно» (1:1, 4-5 — по пенальти).
Речь идет о скандированиях с фанатской трибуны красно-белых после пенальти, исполненного форвардом «Тосно» Нуну Рошей.
«Утром в понедельник в КДК поступили документы от инспектора РФС борьбе с расизмом и дискриминацией Алексея Смертина по поводу инцидента во время матча Кубка России между «Спартаком» и «Тосно». Этот вопрос будет рассмотрен на заседании КДК в среду», — сказал Григорьянц.