Два фаната «Ромы» арестованы после нападения на болельщика «Ливерпуля»

Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские ведут допрос задержанных.

Ранее было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что полиция открыла дело по поводу инцидента, в котором один человек получил серьёзное ранение.