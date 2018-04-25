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Два фаната «Ромы» арестованы после нападения на болельщика «Ливерпуля»
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Два фаната «Ромы» арестованы после нападения на болельщика «Ливерпуля» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу с травмами головы в критическом состоянии. Инцидент произошёл около одного из пабов за 10 минут до стартового свистка в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома» (5:2). На месте происшествия была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские ведут допрос задержанных.
Ранее было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что полиция открыла дело по поводу инцидента, в котором один человек получил серьёзное ранение.
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Лига чемпионов. 1/2. «Ливерпуль» – «Рома» – 5:2. 24 апреля 2018. Обзор Лапочкин: должен был показывать жёлтую карточку Гранквисту в эпизоде с Витиньо Сравнение Карреры и Манчини как кандидатов на пост тренера «Ювентуса»
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