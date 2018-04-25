СМИ: фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» перед матчем

Перед первым полуфинальном матчем Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома», произошли столкновения между болельщиками обеих команд, передает "Советский спорт"

По информации Sunday Times, инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба.

Сообщается, что около двадцати болельщиков «Ромы» атаковали поклонников «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных неподалеку от стадионе «Энфилд» накануне встречи.

Также отмечается, что в результате столкновения серьезно пострадал пожилой мужчина.

Ранее стало известно, что британская полиция задержала одного из болельщиков, который причастен к беспорядкам перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».