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СМИ: фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» перед матчем
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СМИ: фанаты «Ромы» напали на болельщиков «Ливерпуля» перед матчем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Перед первым полуфинальном матчем Лиги чемпионов, в котором встречались «Ливерпуль» и «Рома», произошли столкновения между болельщиками обеих команд, передает "Советский спорт".
По информации Sunday Times, инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба.
Сообщается, что около двадцати болельщиков «Ромы» атаковали поклонников «Ливерпуля», которые находились в одном из баров, расположенных неподалеку от стадионе «Энфилд» накануне встречи.
Также отмечается, что в результате столкновения серьезно пострадал пожилой мужчина.
Ранее стало известно, что британская полиция задержала одного из болельщиков, который причастен к беспорядкам перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой».
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