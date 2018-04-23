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Строотман: «Врач говорил, что никогда не смогу провести на поле все 90 минут»
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Строотман: «Врач говорил, что никогда не смогу провести на поле все 90 минут» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман отметил, что у него бы период в карьере, когда он мог досрочно уйти из футбола.
«У меня была первая травма, а затем я вернулся пару месяцев, после чего вторая, а затем третья.
Последняя травма была самой сложной для меня. В течение шести или семи месяцев восстанавливался, а затем мне пришлось провести еще одну операцию. Мне говорили, что я больше не буду играть на самом высоком уровне. Врач сказал, что никогда не смогу провести на поел все 90 минут.
Я рад, что все оказалось иначе. Сейчас чувствую себя прекрасно», — приводит слова футболиста Football Italia.
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