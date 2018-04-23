Строотман: «Врач говорил, что никогда не смогу провести на поле все 90 минут»

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман отметил, что у него бы период в карьере, когда он мог досрочно уйти из футбола.

«У меня была первая травма, а затем я вернулся пару месяцев, после чего вторая, а затем третья.

Последняя травма была самой сложной для меня. В течение шести или семи месяцев восстанавливался, а затем мне пришлось провести еще одну операцию. Мне говорили, что я больше не буду играть на самом высоком уровне. Врач сказал, что никогда не смогу провести на поел все 90 минут.

Я рад, что все оказалось иначе. Сейчас чувствую себя прекрасно», — приводит слова футболиста Football Italia.