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КДК РФС попросит Алаева, чтобы комитет по этике рассмотрел дело президента ФК «Анжи»
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КДК РФС попросит Алаева, чтобы комитет по этике рассмотрел дело президента ФК «Анжи» 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) обратится к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву с просьбой о рассмотрении комитетом по этике инцидента с участием президента «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура с "Уралом". Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
После матча в Каспийске с «Уралом», в котором гости победили со счетом 1:0, в эфир телеканала «Наш футбол» попали нецензурные высказывания президента «Анжи». Это произошло во время флеш-интервью с главным тренером клуба из Екатеринбурга Александром Тархановым.
"Кадиев не является лицом, которое входит в заявку на матч, поэтому здесь нет нашей юрисдикции. Поэтому мы обратимся к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву для возбуждения дела комитетом по этике", — сказал Григорьянц.
"Анжи" занимает 14-е место в чемпионате России, набрав в 27 матчах 24 очка.
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