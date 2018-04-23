КДК РФС попросит Алаева, чтобы комитет по этике рассмотрел дело президента ФК «Анжи»

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) обратится к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву с просьбой о рассмотрении комитетом по этике инцидента с участием президента «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура с "Уралом" . Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

После матча в Каспийске с «Уралом», в котором гости победили со счетом 1:0, в эфир телеканала «Наш футбол» попали нецензурные высказывания президента «Анжи». Это произошло во время флеш-интервью с главным тренером клуба из Екатеринбурга Александром Тархановым

"Кадиев не является лицом, которое входит в заявку на матч, поэтому здесь нет нашей юрисдикции. Поэтому мы обратимся к исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву для возбуждения дела комитетом по этике", — сказал Григорьянц.

"Анжи" занимает 14-е место в чемпионате России, набрав в 27 матчах 24 очка.