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Часть Севастополя останется без света
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Часть Севастополя останется без света 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 23 апреля в Севастополе начались ограничения в подаче электроэнергии. Известно, что ряд улиц города останется без света до 27 апреля.
Как пишет ИА SevastopolMedia, ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии.
Так, во вторник, 24 апреля, с 8:00 до 17:00 подача электроснабжения будет прекращена в селе Колхозном.
Кроме того, с 23 по 27 апреля в связи с ремонтными работами на воздушной линии ежедневно с 8:00 до 17:00 без света останутся жители улиц: 1-я линия Бомбор, 1-5, 2-12, 14-34, 2-я линия Бомбор, 11-29, 29-49, 9 Января, 10-14, 18-32, 38, 17-27, 29-31, Пластунская, 12-24, 32-36, 42-46, 19-33, 26-28, 38-40, Лазаревская, 34-а, 34, а также в переулке Галицком, 1, 5-11.
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