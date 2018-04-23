Каррера: Глушаков не играет не из-за нереализованного пенальти

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об изменениях в составе команды перед матчем 27-го тура РФПЛ с грозненским «Ахматом» (23 апреля).

«Если говорить о переменах в составе, то дело не в том, что я недоволен игроками. Просто мы провели два сложных матча, один из которых длился 120 минут. Поэтому кто-то должен отдохнуть.

Нет ли риска выпускать вновь пару Боккетти — Таски, впервые после 0:7 от «Ливерпуля»? Это не риск. Они профессионалы, которые постоянно хорошо тренируются, умеют играть в футбол.

Глушаков сегодня не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти. Просто я сделал определённый выбор. Иначе будет конфликт со всеми теми, кто не играет», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».