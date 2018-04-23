Ещё
Каррера: Глушаков не играет не из-за нереализованного пенальти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера: Глушаков не играет не из-за нереализованного пенальти 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об изменениях в составе команды перед матчем 27-го тура РФПЛ с грозненским «Ахматом» (23 апреля).
«Если говорить о переменах в составе, то дело не в том, что я недоволен игроками. Просто мы провели два сложных матча, один из которых длился 120 минут. Поэтому кто-то должен отдохнуть.
Нет ли риска выпускать вновь пару Боккетти — Таски, впервые после 0:7 от «Ливерпуля»? Это не риск. Они профессионалы, которые постоянно хорошо тренируются, умеют играть в футбол.
Глушаков сегодня не играет не потому, что не забил гол или не реализовал пенальти. Просто я сделал определённый выбор. Иначе будет конфликт со всеми теми, кто не играет», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков — в запасе «Спартака» на матч с «Ахматом» Орлов: неужели Березуцкие на ЧМ будут хуже талантливого игрока из «Спартака»? А. Давыдов: Кузяев — лучшее летнее приобретение «Зенита»
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение