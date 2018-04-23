Где собрались интеллектуалы Дагестана? Эмилия Раджабова о «первом интеллектуальном клубе»

Где собрались интеллектуалы Дагестана? Эмилия Раджабова о «первом интеллектуальном клубе»Первый интеллектуальный клуб — это уникальная площадка для развития. Спикерами Клуба являются очень известные политики, бизнесмены, спортсмены, представители науки и культуры. О гостях Клуба, его участниках и ближайших планах с нами поделилась автор и руководитель Эмилия Раджабова.

Какой отбор в первом интеллектуальном клубе? Существуют ли определенные критерии?

Клуб был нацелен на уже сформировавшихся в работе личностей.

Изначально была задумка, что это будет закрытая организация, в которой будут состоять люди определенного круга. Клуб состоит из молодых успешных людей, деловых предпринимателей, молодых ученых, врачей, представителей сферы искусства и культуры, общественных деятелей.

Здесь не оценивают друг друга, мы встречаемся, чтобы расти и учиться.

А студенты?

В том числе и они. Мы брались за ту молодежь, которая на своем поприще что-то начинает, и в принципе уже чего-то достигла. Сейчас планируем включить в Клуб людей и более старшего возраста, ибо их опыт и мнение для нас очень важны.

Встреча с лектором Лондонского городского университета Замидом Алигишиевым

То есть, люди с предпринимательской жилкой?

И не только. Конечно, предпринимательская жилка и свое дело должны быть. Когда в первый раз опубликовала в сеть информацию, мне начали задавать вопросы в фейсбуке, в инстаграме: а как к вам попасть?

Как руководитель Клуба, я не откажу в участии интересующемуся человеку. Если ребята этого хотят, то конечно, пускай приходят, знакомятся, задают вопросы — главное желание, приводящее к результату.

Очень много вопросов и большой интерес у участников Клуба вызвала встреча с молодым лектором Лондонского городского университета Замидом Алигишиевым, который пригласил желающих в Англию для получения образования, развития. А Султан Хамзаев встречался с ребятами и вне рамок Клуба не только со столичной молодежью. Наши спикеры не только говорят и делятся собственным опытом, но и готовы помочь на деле.

Вы говорили, что запустили анонс в инстаграме и фейсбуке. Реакция была региональных предпринимателей?

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Да, я хочу их всех поблагодарить. Мы изначально преследовали цель, что наша организация расширит границы. И в планах мы собираемся организовывать коллективные выходы, посещение выставок и многое другое, что внесет вклад в личностное развитие.

Какой формат встреч в интеллектуальном клубе?

Разный.

Какое приблизительное количество участников клуба?

В зависимости от места и времени проведения.

Автор и руководитель Клуба Эмилия Раджабова

Почему решили переместиться из Махачкалы в Москву?

Переехала из Махачкалы, где работала в партии, в региональном исполкоме первым заместителем, в Москву в Центральный исполком и, естественно, Клуб, как мое детище, переместился в Москву. К сожалению, многое из запланированного, в том числе, выездные встречи с молодежью в горных районах, не удалось осуществить.

Это не предполагает, что в дальнейшем у вас будут две группы клуба: региональная и центральная?

Да, возможно, и предполагает.

На одной из встреч вы говорили, что предпримете новый оборот касательно первого интеллектуального клуба. Что вы имели в виду?

Генеральный директор «Лезгинки» Джамбулат Магомедов на встрече с участниками Клуба

Когда прошла первая встреча в Москве с трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом Государственной Думы Бувайсаром Сайтиевым, состоялся разговор о том, чтобы привлечь представителей Госдумы, чтобы они поспособствовали и помогли нашим ребятам в каких-то проектах, начинаниях, стартапах, включая административные ресурсы и финансирование.

Значит интеллектуальный клуб — это вполне серьезная организация.

Да, ребята очень серьезные. В целом, контингент такой: и творческие, и бизнесмены, и люди в науке.

Где проходила встреча интеллектуального клуба в Махачкале?

В Махачкале мы провели там, где никто еще такие мероприятия не проводил — это этнический центр. Это место было открытием для многих людей. Помещение выглядело очень эффектно, взять хотя бы этнический ковер на столе, что соответствовало настроению и настрою дагестанских ребят.

Султан Хамзаев на встрече в Клуба в лице спикера

Какие еще у вас планы касаемо интеллектуального клуба?

Ранее мы проводили встречу в постоянном представительстве Дагестана в Москве. Следующую встречу я хочу провести в совершенно другом формате, более свободном. По датам это будет во второй половине мая.

Чему способствует проведение встреч клуба и в целом, какие цели вы преследуете?

Клуб начал работу в 2015 году.

Чтобы молодой человек, который начинает свое дело и сталкивается с трудностями — пришел, познакомился с опытом других людей, которые тоже прошли сквозь тернии к звездам.

На вопрос — зачем ты это делаешь? Отвечаю: Пусть люди общаются по интересам, в теплой обстановке, за чашечкой чая, встречаются, знакомятся, обмениваются информацией. Они знакомятся и поддерживают связь между собой и в дальнейшем.

Спикерами Клуба были все очень известные люди, внесшие значимый вклад в развитие науки, культуры, спорта и политики, которые поддержали Клуб и молодежь. Все наши встречи проходили в живой, познавательной, полезной и теплой обстановке, за что я и все участники очень благодарны.