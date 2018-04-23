Во Львове фанаты «Динамо» избили водителя маршрутки 

Об этом сообщает полиция Львова. 22 апреля, на стадионе «Арена Львов» состоялся поединок между «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.
Сообщение об инциденте поступило в полицию около 20.00.
Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта водителем избили его. С телесными повреждениями тот был доставлен в больницу.
Полиция задержала для опроса восемь человек, участвовавших в инциденте. Все они — жители Киева в возрасте от 18-21 года.
Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее сообщалось, что 12 апреля перед матчем с «Динамо» угнали автомобиль голкипера «Шахтера» AUDI Q7 Андрея Пятова.