Во Львове фанаты «Динамо» избили водителя маршрутки

Об этом сообщает полиция Львова. 22 апреля, на стадионе «Арена Львов» состоялся поединок между «Динамо» Киев и «Верес» из Ровно.

Сообщение об инциденте поступило в полицию около 20.00.

Полицейские установили, что футбольные фанаты после окончания матча открыли дверь в маршрутку №3-а, которая стояла на конечной остановке, и во время конфликта водителем избили его. С телесными повреждениями тот был доставлен в больницу.

Полиция задержала для опроса восемь человек, участвовавших в инциденте. Все они — жители Киева в возрасте от 18-21 года.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.