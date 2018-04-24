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Салах заберет «бутсу» у Месси и Роналду
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Салах заберет «бутсу» у Месси и Роналду 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса». В нем лидирует Мохамед Салах ("Ливерпуль"). Египтянин набрал 62 балла, забив 31 мяч в премьер-лиге. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в чемпионате, умножаются на коэффициент лиги (он зависит от места страны в рейтинге УЕФА). Второе место делят Чиро Иммобиле ("Лацио", 29 мячей, 58 баллов) и Лионель Месси ("Барселона").
Игрок
Коэффициент
Баллы
1. Мохамед САЛАХ
Ливерпуль
2. Чиро ИММОБИЛЕ
Лацио
Лионель МЕССИ
Барселона
4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
Бавария
5. Мауро ИКАРДИ
Интер
Харри КЕЙН
Тоттенхэм
Лучший бомбардир российского чемпионата Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга — у него 21 балл (14 голов, умноженных на коэффициент 1,5).
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Лионель Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр БОБРОВ)
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