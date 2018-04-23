«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает удерживать лидерство. Его главными преследователями являются Лионель Месси из каталонской «Барселоны» и Чиро Иммобиле из римского «Лацио».

Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

2-3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

2-3. Лионель Месси ("Барселона"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 28 голов (x2.0) / 56 очков

5-6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 25 голов (x2.0) / 50 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 24 гола (x2.0) / 48 очков

10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков