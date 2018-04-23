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Марадона сфотографировался с футболкой героя матча «Ювентус» — «Наполи»
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Марадона сфотографировался с футболкой героя матча «Ювентус» — «Наполи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший игрок «Наполи» Диего Марадона выложил в свой Инстаграм фотографию с футболкой защитника «Наполи» Калиду Кулибали. 26-летний сенегалец забил победный мяч после подачи углового на 90-й минуте матча 34-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0).
Победа в этом мате позволила неаполитанскому клубу сократить отставание от «Ювентуса» в таблице Серии А до одного очка.
«В нашем сердце есть мечта — снова сделать «Наполи» чемпионом!», — подписал фотографию Марадона, процитировав известную фанатскую кричалку болельщиков «Наполи».
Марадона выступал за «Наполи» в период с 1984 по 1991 год. Аргентинец провел в составе итальянского клуба 188 матчей и забил в них 81 гол. Марадона стал с клубом двукратным чемпионом Италии (1986/87, 1989/90), а также обладателем Кубка УЕФА (1988/89) и Кубка Италии (1986/87).
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