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Пойманный на допинге Крушельницкий повысил цены на личные тренировки
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Пойманный на допинге Крушельницкий повысил цены на личные тренировки 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский керлингист Александр Крушельницкий начал проводить эксклюзивные мастер-классы, которые пользователи социальных сетей посчитали слишком дорогими. Об этом сообщает «Советский спорт».
Стоимость одного занятия составляет 10 тысяч рублей.
"Это больше, чем просит любой топовый российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой стоит 5000 рублей", — написал один из интернет-пользователей.
Напоминаем, что Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалификации Крушельницкого на четыре года.
Ранее Крушельницкий сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.
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