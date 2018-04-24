Пойманный на допинге Крушельницкий повысил цены на личные тренировки

Российский керлингист Александр Крушельницкий начал проводить эксклюзивные мастер-классы, которые пользователи социальных сетей посчитали слишком дорогими. Об этом сообщает «Советский спорт».

Стоимость одного занятия составляет 10 тысяч рублей.

"Это больше, чем просит любой топовый российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой стоит 5000 рублей", — написал один из интернет-пользователей.

Напоминаем, что Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалификации Крушельницкого на четыре года.

Ранее Крушельницкий сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.