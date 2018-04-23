Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки

Российский керлингист Александр Крушельницкий дает мастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018 спортсмен берет за свои услуги немалые деньги.

Цена одного часа занятий от замешанного в допинг-скандале Крушельницкого — десять тысяч рублей. «Друзья, продолжайте записываться к нам на мастер-классы! Мы вас ждем!», — цитирует супругу и коллегу спортсмена Анастасия Брызгалова

Пользователи Сети возмутились такими расценками. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.). «Черт с ним, с милдронатом, но 10 000 рэ в час — это совершенно невменяемая цена. Это больше, чем просит любой топовый российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой стоит 5000 рублей», «Ну а че делать? На мельдоний то надо как-то зарабатывать…», — написали комментаторы.

Напомним, Брызгалова и Крушельницкий взяли бронзу на Олимпиаде-2018 в дабл-миксте. Однако позже супруги были лишены медали из-за допинга партнера. Его проба дала положительный результат на мельдоний.