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Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки
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Пойманный на допинге Крушельницкий взвинтил цены на личные тренировки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский керлингист Александр Крушельницкий начал давать частные уроки. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
По словам спортсмена, это будут эксклюзивные мастер-классы. Стоимость одного занятия составляет 10 тысяч рублей.
Пользователи Instagram выразили недовольство такими расценками. «Черт с ним, с милдронатом, но 10 000 рэ в час — это совершенно невменяемая цена. Это больше, чем просит любой топовый российский фигурист. Для сравнения: час занятий с Ильиных и Липницкой стоит 5000 рублей», — написал один из юзеров. «Ну а че делать? На мельдоний то надо как-то зарабатывать», — отреагировал другой комментатор.
16 марта Всемирная федерация керлинга (WCF) потребовала дисквалифицировать Крушельницкого. В WCF посчитали, что необходимо отстранить спортсмена от соревнований на четыре года.
На Олимпийских играх 2018 года в организме Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Из-за этого он и его партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей в дабл-миксте. Сам спортсмен настаивает на том, что не принимал запрещенный препарат. Он допустил, что мельдоний ему могли подсыпать.
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