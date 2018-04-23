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Фонд «Сколково» проведет отбор стартапов в Краснодаре
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Фонд «Сколково» проведет отбор стартапов в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Он является самой масштабной кампанией по поиску перспективных инновационных команд. Startup Tour Фонда «Сколково» состоится в краевой столице с 24 по 25 апреля.
Он организован при поддержке Министерства экономического развития РФ, департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, Фонда «ВЭБ Инновации», Фонда содействия инновациям, Фонда развития интернет-инициатив и других федеральных институтов развития. Об этом говорится в официальном релизе КубГТУ.
Стартап-туры проводятся с 2011 года. Краснодарскому краю удалось попасть в отборочный тур благодаря стараниям департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Еще недавно в графике стартапа значилось 10 городов-участников, однако, благодаря инициативе нашего департамента, а также непосредственной поддержке администрации Краснодарского края, нам удалось стать внеплановым — одиннадцатым городом-участником данного стартапа, — отметили в ведомстве.
Участие в семинарах и сессиях является бесплатным.
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