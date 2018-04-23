Фонд «Сколково» проведет отбор стартапов в Краснодаре

Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Он является самой масштабной кампанией по поиску перспективных инновационных команд. Startup Tour Фонда «Сколково» состоится в краевой столице с 24 по 25 апреля.

Стартап-туры проводятся с 2011 года. Краснодарскому краю удалось попасть в отборочный тур благодаря стараниям департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Еще недавно в графике стартапа значилось 10 городов-участников, однако, благодаря инициативе нашего департамента, а также непосредственной поддержке администрации Краснодарского края, нам удалось стать внеплановым — одиннадцатым городом-участником данного стартапа, — отметили в ведомстве.

Участие в семинарах и сессиях является бесплатным.