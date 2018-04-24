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В Краснодаре открылся региональный этап стартап-тура Open Innovations
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В Краснодаре открылся региональный этап стартап-тура Open Innovations 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Свыше 600 человек приехали в столицу Кубани со всего Юга России
Региональный этап стартап-тура Open Innovations 24 апреля открылся в Краснодаре.
В столицу Кубани со всех регионов России съехались более 600 человек. Среди них технологические предприниматели, молодые ученые и те, кто интересуется темой инновационного предпринимательства.
Открытие Open Innovation Start Up Tour прошло в Кубанском государственном технологическом университете.
«Мы благодарим Фонд «Сколково» за решение провести Всероссийский стартап-тур в Краснодарском крае. В ближайшие два дня у участников будет уникальная возможность пройти интересную образовательную программу, получить рекомендации по развитию инновационного бизнеса от опытных наставников, представить свои проекты экспертам и инвесторам», — рассказал участникам форума Юрий Волков, руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого предпринимательства.
Всего на конкурс инновационных проектов, который состоится в рамках тура, подано 116 заявок. На открытии форума также состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инноватор Кубани», который прошел в декабре 2017 года.
Фонд «Сколково» проводит стартап-тур с 2011 года. За шесть лет работы более 35 тысяч человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тысяч человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Кубанский государственный технологический университет стал площадкой для проведения мероприятия уже в третий раз, пресс-служба администрации Краснодарского края.
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