В Краснодаре открылся региональный этап стартап-тура Open Innovations

Свыше 600 человек приехали в столицу Кубани со всего Юга России

Региональный этап стартап-тура Open Innovations 24 апреля открылся в Краснодаре.

В столицу Кубани со всех регионов России съехались более 600 человек. Среди них технологические предприниматели, молодые ученые и те, кто интересуется темой инновационного предпринимательства.

Открытие Open Innovation Start Up Tour прошло в Кубанском государственном технологическом университете.

«Мы благодарим Фонд «Сколково» за решение провести Всероссийский стартап-тур в Краснодарском крае. В ближайшие два дня у участников будет уникальная возможность пройти интересную образовательную программу, получить рекомендации по развитию инновационного бизнеса от опытных наставников, представить свои проекты экспертам и инвесторам», — рассказал участникам форума Юрий Волков , руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого предпринимательства.

Всего на конкурс инновационных проектов, который состоится в рамках тура, подано 116 заявок. На открытии форума также состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Инноватор Кубани», который прошел в декабре 2017 года.

Фонд «Сколково» проводит стартап-тур с 2011 года. За шесть лет работы более 35 тысяч человек посетили образовательные программы, приняли участие в менторских сессиях, около 10 тысяч человек подали заявки на конкурс, проводимый в рамках тура. Кубанский государственный технологический университет стал площадкой для проведения мероприятия уже в третий раз, пресс-служба администрации Краснодарского края.