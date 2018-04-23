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Алексей Сорокин: Систему выкатывания поля в Петербурге будут использовать и на ЧМ-2018
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Алексей Сорокин: Систему выкатывания поля в Петербурге будут использовать и на ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
— Во время чемпионата мира планируем использовать эту систему. Поле в субботу было подвергнуто выкату для проветривания. Во время мирового первенства система будет использоваться, если это будет необходимо и целесообразно, — цитирует Сорокина ТАСС.
Напомним, 21 апреля поле в тестовом режиме выкатили за пределы чаши стадиона. Планировалось, что оно будет находиться на специальной площадке в течение суток. В следующий раз процедура состоится в середине мая после завершения чемпионата России.
Стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей чемпионата мира.
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