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Алтайские врачи судятся из-за невыплаты надбавок к зарплате
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Алтайские врачи судятся из-за невыплаты надбавок к зарплате 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Четыре медработника Лебяженской туберкулезной больницы подали на своего работодателя в суд из-за невыплаты надбавки к зарплате.
Как сообщили Политсибру работники медучреждения Егорьевского района, положенная по распоряжению губернатора надбавка в 4% не выплачивается с начала года. Руководство утверждает, что деньги на эти цели не заложены в бюджете.
Между тем такое распоряжение все-таки есть. Источник в горбольнице утверждает, что из края деньги не поступали, иначе выплаты бы производились. Вероятно, все из-за мероприятий, связанных с повышением МРОТ.
Редакция отправила запрос в Минздрав.
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