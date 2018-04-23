Алтайские врачи судятся из-за невыплаты надбавок к зарплате

Четыре медработника Лебяженской туберкулезной больницы подали на своего работодателя в суд из-за невыплаты надбавки к зарплате.

Как сообщили Политсибру работники медучреждения Егорьевского района, положенная по распоряжению губернатора надбавка в 4% не выплачивается с начала года. Руководство утверждает, что деньги на эти цели не заложены в бюджете.

Между тем такое распоряжение все-таки есть. Источник в горбольнице утверждает, что из края деньги не поступали, иначе выплаты бы производились. Вероятно, все из-за мероприятий, связанных с повышением МРОТ.