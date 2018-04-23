КДК получил документы по нецензурной брани президента «Анжи» и готовится передать их главе РФС 

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что орган получил документы по поводу нецензурной брани президента «Анжи» Османа Кадиева после матча 27-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:1). В эфир телеканала «Наш футбол» попали бранные слова главы махачкалинцев, когда флэш-интервью давал главный тренер "Урала" Александр Тарханов.
— Мы получили документы и от ДСИ, и от РФПЛ — протокол и рапорт по матчу «Анжи» — «Урал», — сказал Григорьянц. — В данном случае идет речь о поведении президента клуба Кадиева, но поскольку он не является лицом, которое входит в заявку на матч, то здесь нет нашей юрисдикции. И в ближайшее время КДК передаст соответствующие документы исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву с целью возбуждения дела в Комитете по этике.
Напомним, часть слов Тарханова в Каспийске заглушил поток нецензурной брани. Кто и в чей адрес кричал ругательства, не известно. Скорее всего, жертвой стал один из арбитров встречи, потому что единственное цензурное высказывание было: «Ты что, „вне игры“ не видел?» (Андрей СИЗЯКИН)