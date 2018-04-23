Ян Облак — о своем будущем: «Сейчас я хочу хорошо закончить сезон, а затем посмотрим»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак рассказал, что сейчас сосредоточен на игре за мадридцев и не задумывается о своем будущем. Отметим, что словенец входит в круг интересов "Манчестер Юнайтед" , «ПСЖ» и «Челси».

— Сейчас я предпочитаю хорошо закончить сезон и, надеюсь, выиграть Лигу Европы. Затем посмотрим, — цитирует COPE Облака. — Но у меня контракт до 2021 года, и я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико». Если останусь в Мадриде — будем расти вместе, если нет — клуб все равно продолжит совершенствоваться.

Облак перешел в «Атлетико» в 2014-м году из «Бенфики» за 16 миллионов евро. Сейчас transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов.