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Ян Облак — о своем будущем: «Сейчас я хочу хорошо закончить сезон, а затем посмотрим»
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Ян Облак — о своем будущем: «Сейчас я хочу хорошо закончить сезон, а затем посмотрим» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Атлетико» Ян Облак рассказал, что сейчас сосредоточен на игре за мадридцев и не задумывается о своем будущем. Отметим, что словенец входит в круг интересов "Манчестер Юнайтед", «ПСЖ» и «Челси».
— Сейчас я предпочитаю хорошо закончить сезон и, надеюсь, выиграть Лигу Европы. Затем посмотрим, — цитирует COPE Облака. — Но у меня контракт до 2021 года, и я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико». Если останусь в Мадриде — будем расти вместе, если нет — клуб все равно продолжит совершенствоваться.
Облак перешел в «Атлетико» в 2014-м году из «Бенфики» за 16 миллионов евро. Сейчас transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов.
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