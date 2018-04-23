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Дороги Победы: байкеры пойдут на Берлин через Ростов
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Дороги Победы: байкеры пойдут на Берлин через Ростов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Краснодарском крае стартовал международный мотомарш в честь 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Байкеры практически со всего мира вместе проедут по фронтовым дорогам. 25 апреля колонна мотоциклистов окажется в Ростове.
— Ориентировочное время прибытия в донскую столицу — 17:00. Мотоколонны с флагами Победы проедут по центру города, затем состоятся митинг, возложение цветов и концерт, — рассказали в пресс-службе областного правительства.
В этом году в мотопробеге участвуют байкеры из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Дании и других стран, народы которых боролись против фашизма.
— Мотомарш пройдёт в три этапа. Первый этап — с 22 по 28 апреля от Сочи — до Москвы. Второй этап — с 28 апреля по 1 мая от Москвы до Бреста. Третий этап — с 1 по 9 мая от Варшавы до Берлина, — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Мотоколонна пройдет по территории стран СНГ и Европы с флагами Победы, отдавая дань памяти и уважения всем солдатам, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны и в современных вооруженных конфликтах.
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