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Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотомарш «Дорога Победы — на Берлин»
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Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотомарш «Дорога Победы — на Берлин» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Мотомарш стартовал в Сочи. 28 апреля байкеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, а 9 мая они привезут знамя Победы в столицу Германии и преклонят колени перед памятником «Воин-освободитель».
RT на русском: последние новости
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