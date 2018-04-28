Байкеры из клуба «Ночные волки» отправились в мотомарш «Дорога Победы — на Берлин»

Мотомарш стартовал в Сочи. 28 апреля байкеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, а 9 мая они привезут знамя Победы в столицу Германии и преклонят колени перед памятником «Воин-освободитель».