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Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин 2018» пройдет по Ростовской области
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Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин 2018» пройдет по Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, стартовавший 22 апреля ежегодный международный мотомарш посвящен 73-й годовщине Великой Победы над фашизмом.
Его участники — мотоциклисты из России, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Италии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Дании и других стран. Ожидается, что пробег соберет более 10 тыс. человек.
Первый этап мотомарша — от Сочи до Москвы — пройдет с 22 по 28 апреля, второй — от Москвы до Бреста — с 28 апреля по 1 мая, третий — от Варшавы до Берлина — с 1 по 9 мая.
В День Победы в берлинском Трептов-парке участники пробега пронесут Знамя Победы, возложат цветы к подножию памятника Воину-освободителю.
Принять участие в мотомарше могут все желающие на мотоциклах и автомобилях.
В Ростов-на-Дону байкеры прибудут 25 апреля около 17.00. В программе пребывания — торжественный проезд мотоколонны с флагами Победы по центру города, митинг, возложение цветов, концерт.
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