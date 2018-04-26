По дороге на Берлин: «Ночные волки» заехали в Ростов, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной

Ростов-на-Дону принял ежегодный мотопробег «Дороги Победы — на Берлин». Накануне у памятника «Тачанка» собрались около 50 представителей байкерского клуба «Ночные волки» , прибывших к нам из Краснодарского края, чтобы затем отправиться в Воронеж.

— Мотоколонна шла через левый берег, затем завернула на площадь Карла Маркса — там мотоциклисты возложили цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам» и почтили погибших минутой молчания, — рассказали организаторы мероприятия.

После Ростова байкеры отправятся на север страны, с 28 апреля они продолжат путь уже из Москвы и, сделав остановку в Бресте, поедут по Польше. Праздник Великой Победы участники акции планируют встретить в Берлине.

Отметим, что в мотопробеге принимают участие не только российские, но и белорусские, польские, итальянские, сербские, болгарские, чешские мотоциклисты — все те, кому дорога память воевавших предков. 161.ru собрал самые яркие снимки этого события и делится со своими читателями.