В Иркутской области выбрали лучший отряд ЮИД

Лучшим отрядом ЮИД Иркутской области признана команда Пивоваровской школы Иркутского района, об этом корреспонденту « АиФ Иркутск » сообщила Ольга Вахрушева, зам.директора по воспитательной работе школы.

В этом году областной фестиваль ЮИД «Безопасное колесо-2018» был посвящен 45-летию создания отрядов юных инспекторов движения. Соревновались на знания правил дорожного движения, показывали мастерство фигурного вождения велосипеда, мерились знаниями основ оказания первой помощи 39 команд со всей области. Кроме этого команды показали свой творческий потенциал в конкурсе агитбригад. Лучшей агитбригадой стала команда из Усть-Кута.

Общекомандное третье место досталось команде ЮИД СОШ №2 Братска. Второе место завоевала команда школы «Магистраль» Пивоваровской СОШ Иркутского района. И лучшей командой ЮИД стала так же команда из Пивоваровской школы — команда «Приоритет».

В в этом году от школы участвовали две команды. Их подготовкой занималась Шпаковская Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы, руководитель объединения ЮИД. Уже в мае команда победителей поедет представлять область на всероссийский конкурс.

Опыт выступления на конкурсе ЮИД всероссийского уровня у Пивоваровской школы есть. В прошлом году ребята так же стали победителями областного этапа, и выступали на общероссийском конкурсе, где стали третьими.