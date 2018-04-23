Волгоградцы вышли в финал игры «Победа»

В Волгоградской области состоялся конкурс среди воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, которые боролись за выход в финал игры «Победа».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета молодежной политики, в течение трех конкурсных дней более 130 участников из Камышинского, Новоаннинского, Калачевского, Ленинского, Палласовского районов и Волгограда соревновались в стрельбе, сборке и разборке автомата, силовых упражнениях, демонстрировали навыки строевой подготовки, умение оказывать медицинскую помощь. Кроме того, команды прошли тестирование на знание истории России и Вооруженных сил.

Победителем конкурса стала команда «Ветер» из Ленинского района, которая уже третий раз подряд будет представлять Волгоградскую область в финале соревнований. Второе место досталось «Сармату» из Среднеахтубинского района, третье — «Донским соколам» из Волгограда.