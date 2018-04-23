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Конкурсное агентство прокомментировало проблемы с льготными лекарствами
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Конкурсное агентство прокомментировало проблемы с льготными лекарствами 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
Конкурсное агентство Калининградской области прокомментировало сбой с закупками льготных медикаментов для региона.
Все подробности можно узнать в выпусках программы «Вести».
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