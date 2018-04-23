Власти Калининградской области объяснили сбой поставок льготных лекарств

В конкурсном агентстве Калининградской области прокомментировали сбой в поставках льготных лекарств в регион. На ситуацию повлияли новые федеральные требования. Они появились в конце 2017 года и предписывали устанавливать цену на такие закупки, исходя из уровня предыдущих договоров. При этом областная фармкомпания уже составила документы по старым правилам, исходя из коммерческих предложений на рынке и уровня цен на лекарства в госреестре. С добавлением нового параметра пришлось менять многие документы. Плюс дала сбой федеральная система, куда заносится информация о закупках. Провести процедуры по новым правилам удалось только в конце декабря. В правительстве также отметили, что на дефицит таких лекарств жаловались не только в Калининградской области, но и в других регионах страны.

Леван Дараселия, руководитель Конкурсного агентства Калининградской области:

— Начиная с декабря-января, мы осуществили большую часть закупок, разместили эти закупки и сегодня по облфармкомпании мы провели больше 570 закупок. Проблемы были, все сейчас перестроились, работаем на опережение и проводим все оставшиеся закупки, сейчас готовимся к закупкам на следующий год, большая часть закупок по льготным лекарственным средствам уже проведена, идут поставки.