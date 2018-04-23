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Заказчики Калининградской области не смогут проводить закупки без конкурсного агенства
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Заказчики Калининградской области не смогут проводить закупки без конкурсного агенства 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Заказчики региона не смогут проводить закупки без участия областного конкурсного агентства. Ранее предприятия имели на это право, если сумма закупки не превышала 200 тысяч рублей.
В регионе за прошлый год провели 13,5 тыс. таких поставок. В конкурсном агентстве посчитали, что таким образом заказчики дробят крупные поставки на несколько партий. И теперь все договоры будут проводиться через конкурсное агентство. Его руководитель Леван Дараселия уверен, что в агентстве справятся с объемом работы.
«Дробить одну закупку на несколько частей не будут, и мы считаем, что объем закупок не будет таким большим», — заявил Дараселия сегодня на пресс-завтраке.
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