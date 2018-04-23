Заказчики Калининградской области не смогут проводить закупки без конкурсного агенства 

Заказчики региона не смогут проводить закупки без участия областного конкурсного агентства. Ранее предприятия имели на это право, если сумма закупки не превышала 200 тысяч рублей.
В регионе за прошлый год провели 13,5 тыс. таких поставок. В конкурсном агентстве посчитали, что таким образом заказчики дробят крупные поставки на несколько партий. И теперь все договоры будут проводиться через конкурсное агентство. Его руководитель Леван Дараселия уверен, что в агентстве справятся с объемом работы.
«Дробить одну закупку на несколько частей не будут, и мы считаем, что объем закупок не будет таким большим», — заявил Дараселия сегодня на пресс-завтраке.