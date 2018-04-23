Шотландца оштрафовали за видео с «зигующим» мопсом 

Шотландца Марка Мичэна оштрафовали на £800 за то, что он разместил видео на YouTube, в котором мопс поднимает лапу в качестве реакции на нацистские высказывания.
Об этом сообщает Sky News.
Сам Мичэн сообщил, что снимал в ролике мопса своей подруги по кличке Будда.
В 2016 году в полицию обратились после того, как видео Мичэна набрало более 3 млн просмотров на YouTube.
Тогда же, как сообщала «Газета.Ru» полицейские задержали его.
Сам Мичэн отрицает свою вину в том, что размещал в интернете оскорбительные материалы.