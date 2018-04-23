В префектуре САО наградили победителей окружного этапа Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста 

20 апреля 2018 года в актовом зале Префектуры САО (по адресу: ул. Тимирязевская, д.27) прошла торжественная Церемония награждения победителей в Окружном этапе Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.
Завершился окружной этап Спартакиады молодежи допризывного возраста в преддверии Победы 73-й годовщины в Великой Отечественной войне. В этот день были награждены спортсмены, которые вошли в Сборную команду Северного административного округа. Именно им предстоит 5 и 6 мая на стадионе «Москвич» принять участие на городском финальном этапе соревнований.
В рамках открытия церемонии награждения прошло вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 30 участникам, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО, торжественно вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.
Наградить победителей и призеров соревнований были приглашены почетные гости:
— советник префекта САО г. Москвы — Котляров Сергей Константинович,
— директор Московского морского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России — Джамалов Джамав Закарьяевич,
— директор ЦФКиС САО г. Москвы — Махмутов Олег Владимирович.
Отметим, что с 11 по 17 апреля 2018 года на спортивных объектах САО г. Москвы прошли Окружные соревнования Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.
В соревнованиях приняли участие более 500 юношей 16-17 лет.
11 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по военно-прикладной подготовке.
В программе:
— Стрельба из пневматической винтовки на результат
— Разборка-сборка автомата Калашкикова — на время
— Надевание ОЗК в виде плаща — на время
— Челночный бег 10*10 м. — на время
Личное первенство по многоборью:
1 место — Ремизов Владимир (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)
2 место — Студеникин Иван (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)
3 место — Сутормин Дмитрий (ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука)
Командное первенство:
1 место — ГБОУ Школа № 1784, руководитель — Кириллов Кирилл Вадимович (Горячев Николай; Давтян Артур; Канишевский Валерий; Коварж Антон; Кононов Юрий; Семашко Максим; Студеникин Иван; Терин Владимир; Ремизов Владимир; Исхаков Ойбек)
2 место — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, руководитель — Хрипунов Вячеслав Геннадьевич (Воронцов Даниил; Попков Илья; Карпушов Владислав; Алкаев Виталий; Сорокин Алексей; Абрамов Илья; Олесенко Игорь; Сапрыкин Егор; Сутормин Дмитрий; Рыжов Олег; Найдюк Владислав)
3 место — ГБОУ «Школа № 1409», руководитель — Макеев Роман Юрьевич (Елагин Максим; Карасев Григорий; Веркин Леонид; Орлов Максим; Савченко Данила; Коваленко Данила; Ли-Чан-Лин Данила; Широков Георгий; Мелкоян Гарик; Крылов Олег; Полевой Александр)
Выражаем благодарность Титинкину Александру Львовичу и его воспитанникам: Репкину Никите, Готишану Илье, Баеву Дмитрию, Волкову Максиму, Удагову Мураду, Варнаеву Никите за оказанное содействие в судействе соревнований по военно-прикладной подготовке.
Итоги соревнований.
12 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по спортивно-технической подготовке.
Соревнования проводились в виде спортивно-технической эстафеты.
Эстафета состояла из 4-х этапов:
1 этап — разборка и сборка учебного автомата
2 этап — бег с препятствиями и стрельба из пневматической винтовки
3 этап — городошный спорт (выбить фигуру с расстояния 6,5 м. за 2 броска)
4 этап — «Автомобилист» — управление автомобилем на время
Личное первенство и отдельные результаты:
Фатеев Руслан — Сбор-разбор АК — 39,38 (КАТ №9)
Кирилин Сергей — Спортсмен многоборец — 23,40 (КАТ №9)
Кудинов Алексей — Городошный спорт — 16,97 (ТПСК им. Максимчука)
Иргашев Амир — Автомобилист — 57,13 (ГБОУ Школа №2098)
Лучшее время при прохождении всех этапов показали команды:
1 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Токаревская Ольга Ивановна (Фатеев Руслан; Кирилин Сергей; Цыпкин Олег; Данилов Артем; Врублевский Владислав; Лысов Никита; Машонов Данила; Лисицын Павел)
2 место — ГБПОУ ТПСК им. Героя РФ В. М. Максимчука, руководитель — Дябин Андрей Евгеньевич (Жуков Артем; Шмаков Дмитрий; Кудинов Алексей; Казарин Иван; Малюнин Михаил; Змейков Денис; Николаев Николай; Розов Дмитрий)
3 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Григорьева Людмила Алексеевна (Степкин Максим; Черняк Михаил; Обидов Юсуп; Баранков Данила)
Итоги соревнований.
15 и 17 апреля на базе бассейна ФОК «Академический» (по адресу: ул. Большая Академическая, д.77а, стр.3) и на базе стадиона ГБОУ «Школа №236» (по адресу: Коровинское шоссе, д.24а) и прошли соревнования по общефизической подготовке.
В программе:
— Плавание на дистанцию 50 м (в/стиль) — на время
— Бег на короткую дистанцию по стадиону — 100 м. — на время
— Подтягивание на перекладине — количество раз — Бег на среднюю дистанцию — кросс — 1000 м. — на время
Личное первенство в многоборье:
1 место — Никонов Андрей, 262 балла (личник)
2 место — Злепкин Данила, 203 балла (Школа «Бескудниково»)
3 место — Шевченко Илья, 196 баллов (Школа №1287)
Командные результаты:
1 место — ГБОУ Школа №1287, руководитель команды — Сидоренко Александр Александрович — 780 баллов (Дианов Артем; Шевченко Илья; Чернов Игорь; Ярмизов Дмитрий; Демчук Антон)
2 место — ГБОУ «Школа №2098», руководители команды — Копылов Евгений Александрович, Фролов Михаил Борисович — 703 балла (Мосин Илья; Коротков Никита; Суров Александр; Прокаев Артем; Шеленков Илья)
3 место — ГБОУ Школа «Перспектива» — руководитель команды — Лапшев Григорий Иванович — 608 баллов (Мережко Артем; Соловьев Денис; Денисов Данила; Хуруджи Антон; Пицун Василий)
Итоги соревнований.
Так же в состав сборной команды по спортивной подготовке вошли:
Кудрявцев Даниил (108 баллов) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука
Знатнов Иван (123 балла) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука
Сейфетдинов Имиль (153 балла) — Школа «Бескудниково»
Панасик Даниил (121 балл) — Школа «Бескудниково»
Стародубцев Дмитрий (148 баллов) — Школа №1288
Овечкин Глеб (174 балла) — Школа №218 Мудрак Артем (159 баллов) — Школа №1223
Ермаков Александр (134 балла) — Школа №1223
Честных Роман (146 баллов) — Школа №1454
Мирзоев Довуджон (124 балла) — Школа №1794
Дзейт Умалат (100 баллов) — Школа №1315
Запрометов Антон (107 баллов) — Школа №1315
Верников Сергей (136 баллов) — Школа №1315
Блохин Егор (132 балла) — Школа №1631
Гарганчук Алексей (108 баллов) — Школа №1631
Карасёв Григорий (98 баллов) — Школа №1409
Егоров Александр (134 балла) — ИТШ Беляев Дмитрий (187 баллов) — Школа №771 Готыч Руслан (179 баллов) — Школа №771 Сводные протоколы.
Фотоотчет соревнований: https://vk.com/album-30098367_252607748