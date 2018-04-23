В префектуре САО наградили победителей окружного этапа Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста

20 апреля 2018 года в актовом зале Префектуры САО (по адресу: ул. Тимирязевская, д.27) прошла торжественная Церемония награждения победителей в Окружном этапе Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.

Завершился окружной этап Спартакиады молодежи допризывного возраста в преддверии Победы 73-й годовщины в Великой Отечественной войне. В этот день были награждены спортсмены, которые вошли в Сборную команду Северного административного округа. Именно им предстоит 5 и 6 мая на стадионе «Москвич» принять участие на городском финальном этапе соревнований.

В рамках открытия церемонии награждения прошло вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 30 участникам, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО, торжественно вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Наградить победителей и призеров соревнований были приглашены почетные гости:

— советник префекта САО г. Москвы — Котляров Сергей Константинович,

— директор ЦФКиС САО г. Москвы — Махмутов Олег Владимирович.

Отметим, что с 11 по 17 апреля 2018 года на спортивных объектах САО г. Москвы прошли Окружные соревнования Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.

В соревнованиях приняли участие более 500 юношей 16-17 лет.

11 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по военно-прикладной подготовке.

В программе:

— Стрельба из пневматической винтовки на результат

— Разборка-сборка автомата Калашкикова — на время

— Надевание ОЗК в виде плаща — на время

— Челночный бег 10*10 м. — на время

Личное первенство по многоборью:

1 место — Ремизов Владимир (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)

2 место — Студеникин Иван (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)

3 место — Сутормин Дмитрий (ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука)

Командное первенство:

1 место — ГБОУ Школа № 1784, руководитель — Кириллов Кирилл Вадимович (Горячев Николай; Давтян Артур ; Канишевский Валерий; Коварж Антон; Кононов Юрий ; Семашко Максим; Студеникин Иван; Терин Владимир; Ремизов Владимир; Исхаков Ойбек)

2 место — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, руководитель — Хрипунов Вячеслав Геннадьевич (Воронцов Даниил; Попков Илья; Карпушов Владислав; Алкаев Виталий; Сорокин Алексей ; Абрамов Илья; Олесенко Игорь; Сапрыкин Егор; Сутормин Дмитрий; Рыжов Олег; Найдюк Владислав)

Выражаем благодарность Титинкину Александру Львовичу и его воспитанникам: Репкину Никите, Готишану Илье, Баеву Дмитрию, Волкову Максиму , Удагову Мураду, Варнаеву Никите за оказанное содействие в судействе соревнований по военно-прикладной подготовке.

Итоги соревнований.

12 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по спортивно-технической подготовке.

Соревнования проводились в виде спортивно-технической эстафеты.

Эстафета состояла из 4-х этапов:

1 этап — разборка и сборка учебного автомата

2 этап — бег с препятствиями и стрельба из пневматической винтовки

3 этап — городошный спорт (выбить фигуру с расстояния 6,5 м. за 2 броска)

4 этап — «Автомобилист» — управление автомобилем на время

Личное первенство и отдельные результаты:

Фатеев Руслан — Сбор-разбор АК — 39,38 (КАТ №9)

Кирилин Сергей — Спортсмен многоборец — 23,40 (КАТ №9)

Кудинов Алексей — Городошный спорт — 16,97 (ТПСК им. Максимчука)

Иргашев Амир — Автомобилист — 57,13 (ГБОУ Школа №2098)

Лучшее время при прохождении всех этапов показали команды:

1 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Токаревская Ольга Ивановна (Фатеев Руслан; Кирилин Сергей; Цыпкин Олег; Данилов Артем ; Врублевский Владислав; Лысов Никита; Машонов Данила; Лисицын Павел)

3 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Григорьева Людмила Алексеевна (Степкин Максим; Черняк Михаил ; Обидов Юсуп; Баранков Данила)

Итоги соревнований.

15 и 17 апреля на базе бассейна ФОК «Академический» (по адресу: ул. Большая Академическая, д.77а, стр.3) и на базе стадиона ГБОУ «Школа №236» (по адресу: Коровинское шоссе, д.24а) и прошли соревнования по общефизической подготовке.

В программе:

— Плавание на дистанцию 50 м (в/стиль) — на время

— Бег на короткую дистанцию по стадиону — 100 м. — на время

— Подтягивание на перекладине — количество раз — Бег на среднюю дистанцию — кросс — 1000 м. — на время

Личное первенство в многоборье:

2 место — Злепкин Данила, 203 балла (Школа «Бескудниково»)

3 место — Шевченко Илья, 196 баллов (Школа №1287)

Командные результаты:

3 место — ГБОУ Школа «Перспектива» — руководитель команды — Лапшев Григорий Иванович — 608 баллов (Мережко Артем; Соловьев Денис ; Денисов Данила; Хуруджи Антон; Пицун Василий)

Итоги соревнований.

Так же в состав сборной команды по спортивной подготовке вошли:

Кудрявцев Даниил (108 баллов) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука

Знатнов Иван (123 балла) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука

Сейфетдинов Имиль (153 балла) — Школа «Бескудниково»

Панасик Даниил (121 балл) — Школа «Бескудниково»

Овечкин Глеб (174 балла) — Школа №218 Мудрак Артем (159 баллов) — Школа №1223

Честных Роман (146 баллов) — Школа №1454

Мирзоев Довуджон (124 балла) — Школа №1794

Дзейт Умалат (100 баллов) — Школа №1315

Запрометов Антон (107 баллов) — Школа №1315

Верников Сергей (136 баллов) — Школа №1315

Блохин Егор (132 балла) — Школа №1631

Гарганчук Алексей (108 баллов) — Школа №1631

Карасёв Григорий (98 баллов) — Школа №1409

Фотоотчет соревнований: https://vk.com/album-30098367_252607748