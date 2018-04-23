Ещё
В префектуре САО наградили победителей окружного этапа Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста
Далее:
Читайте также:
Ещё

В префектуре САО наградили победителей окружного этапа Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
20 апреля 2018 года в актовом зале Префектуры САО (по адресу: ул. Тимирязевская, д.27) прошла торжественная Церемония награждения победителей в Окружном этапе Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.
Завершился окружной этап Спартакиады молодежи допризывного возраста в преддверии Победы 73-й годовщины в Великой Отечественной войне. В этот день были награждены спортсмены, которые вошли в Сборную команду Северного административного округа. Именно им предстоит 5 и 6 мая на стадионе «Москвич» принять участие на городском финальном этапе соревнований.
В рамках открытия церемонии награждения прошло вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 30 участникам, успешно выполнивших нормы ВФСК ГТО, торжественно вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.
Наградить победителей и призеров соревнований были приглашены почетные гости:
— советник префекта САО г. Москвы — Котляров Сергей Константинович,
— директор Московского морского учебного спортивно-технического центра ДОСААФ России — Джамалов Джамав Закарьяевич,
— директор ЦФКиС САО г. Москвы — Махмутов Олег Владимирович.
Отметим, что с 11 по 17 апреля 2018 года на спортивных объектах САО г. Москвы прошли Окружные соревнования Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста.
В соревнованиях приняли участие более 500 юношей 16-17 лет.
11 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по военно-прикладной подготовке.
В программе:
— Стрельба из пневматической винтовки на результат
— Разборка-сборка автомата Калашкикова — на время
— Надевание ОЗК в виде плаща — на время
— Челночный бег 10*10 м. — на время
Личное первенство по многоборью:
1 место — Ремизов Владимир (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)
2 место — Студеникин Иван (ГБОУ Школа № 1784 «Кадетская школа имени генерала армии В. А. Матросова»)
3 место — Сутормин Дмитрий (ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука)
Командное первенство:
1 место — ГБОУ Школа № 1784, руководитель — Кириллов Кирилл Вадимович (Горячев Николай; Давтян Артур; Канишевский Валерий; Коварж Антон; Кононов Юрий; Семашко Максим; Студеникин Иван; Терин Владимир; Ремизов Владимир; Исхаков Ойбек)
2 место — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука, руководитель — Хрипунов Вячеслав Геннадьевич (Воронцов Даниил; Попков Илья; Карпушов Владислав; Алкаев Виталий; Сорокин Алексей; Абрамов Илья; Олесенко Игорь; Сапрыкин Егор; Сутормин Дмитрий; Рыжов Олег; Найдюк Владислав)
3 место — ГБОУ «Школа № 1409», руководитель — Макеев Роман Юрьевич (Елагин Максим; Карасев Григорий; Веркин Леонид; Орлов Максим; Савченко Данила; Коваленко Данила; Ли-Чан-Лин Данила; Широков Георгий; Мелкоян Гарик; Крылов Олег; Полевой Александр)
Выражаем благодарность Титинкину Александру Львовичу и его воспитанникам: Репкину Никите, Готишану Илье, Баеву Дмитрию, Волкову Максиму, Удагову Мураду, Варнаеву Никите за оказанное содействие в судействе соревнований по военно-прикладной подготовке.
Итоги соревнований.
12 апреля на базе ММУСТЦ ДОСААФ (по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.4) состоялись соревнования по спортивно-технической подготовке.
Соревнования проводились в виде спортивно-технической эстафеты.
Эстафета состояла из 4-х этапов:
1 этап — разборка и сборка учебного автомата
2 этап — бег с препятствиями и стрельба из пневматической винтовки
3 этап — городошный спорт (выбить фигуру с расстояния 6,5 м. за 2 броска)
4 этап — «Автомобилист» — управление автомобилем на время
Личное первенство и отдельные результаты:
Фатеев Руслан — Сбор-разбор АК — 39,38 (КАТ №9)
Кирилин Сергей — Спортсмен многоборец — 23,40 (КАТ №9)
Кудинов Алексей — Городошный спорт — 16,97 (ТПСК им. Максимчука)
Иргашев Амир — Автомобилист — 57,13 (ГБОУ Школа №2098)
Лучшее время при прохождении всех этапов показали команды:
1 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Токаревская Ольга Ивановна (Фатеев Руслан; Кирилин Сергей; Цыпкин Олег; Данилов Артем; Врублевский Владислав; Лысов Никита; Машонов Данила; Лисицын Павел)
2 место — ГБПОУ ТПСК им. Героя РФ В. М. Максимчука, руководитель — Дябин Андрей Евгеньевич (Жуков Артем; Шмаков Дмитрий; Кудинов Алексей; Казарин Иван; Малюнин Михаил; Змейков Денис; Николаев Николай; Розов Дмитрий)
3 место — ГБПОУ КАТ № 9, руководитель — Григорьева Людмила Алексеевна (Степкин Максим; Черняк Михаил; Обидов Юсуп; Баранков Данила)
Итоги соревнований.
15 и 17 апреля на базе бассейна ФОК «Академический» (по адресу: ул. Большая Академическая, д.77а, стр.3) и на базе стадиона ГБОУ «Школа №236» (по адресу: Коровинское шоссе, д.24а) и прошли соревнования по общефизической подготовке.
В программе:
— Плавание на дистанцию 50 м (в/стиль) — на время
— Бег на короткую дистанцию по стадиону — 100 м. — на время
— Подтягивание на перекладине — количество раз  — Бег на среднюю дистанцию — кросс — 1000 м. — на время
Личное первенство в многоборье:
1 место — Никонов Андрей, 262 балла (личник)
2 место — Злепкин Данила, 203 балла (Школа «Бескудниково»)
3 место — Шевченко Илья, 196 баллов (Школа №1287)
Командные результаты:
1 место — ГБОУ Школа №1287, руководитель команды — Сидоренко Александр Александрович — 780 баллов (Дианов Артем; Шевченко Илья; Чернов Игорь; Ярмизов Дмитрий; Демчук Антон)
2 место — ГБОУ «Школа №2098», руководители команды — Копылов Евгений Александрович, Фролов Михаил Борисович — 703 балла (Мосин Илья; Коротков Никита; Суров Александр; Прокаев Артем; Шеленков Илья)
3 место — ГБОУ Школа «Перспектива» — руководитель команды — Лапшев Григорий Иванович — 608 баллов (Мережко Артем; Соловьев Денис; Денисов Данила; Хуруджи Антон; Пицун Василий)
Итоги соревнований.
Так же в состав сборной команды по спортивной подготовке вошли:
Кудрявцев Даниил (108 баллов) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука
Знатнов Иван (123 балла) — ГБПОУ ТПСК им. В. М. Максимчука
Сейфетдинов Имиль (153 балла) — Школа «Бескудниково»
Панасик Даниил (121 балл) — Школа «Бескудниково»
Стародубцев Дмитрий (148 баллов) — Школа №1288
Овечкин Глеб (174 балла) — Школа №218  Мудрак Артем (159 баллов) — Школа №1223
Ермаков Александр (134 балла) — Школа №1223
Честных Роман (146 баллов) — Школа №1454
Мирзоев Довуджон (124 балла) — Школа №1794
Дзейт Умалат (100 баллов) — Школа №1315
Запрометов Антон (107 баллов) — Школа №1315
Верников Сергей (136 баллов) — Школа №1315
Блохин Егор (132 балла) — Школа №1631
Гарганчук Алексей (108 баллов) — Школа №1631
Карасёв Григорий (98 баллов) — Школа №1409
Егоров Александр (134 балла) — ИТШ  Беляев Дмитрий (187 баллов) — Школа №771  Готыч Руслан (179 баллов) — Школа №771  Сводные протоколы.
Фотоотчет соревнований: https://vk.com/album-30098367_252607748
Префектура САО города Москвы: последние новости
Спортсмены «Молнии» из САО покорили «Сочинский Олимп» Сергей Собянин создал городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу ТСЦО Бескудниково принял участие в Чемпионате по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как подросток убил российскую чемпионку4
Россия заработает на футболе миллиарды долларов119
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной1
Названы самые высокооплачиваемые футболисты
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Новости партнеров
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение