France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста и тренера в сезоне 2017\18 

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист и тренер сезона 2017\18. Издание France Football опубликовало рейтинг игроков и тренеров, которые заработали больше всех в этом сезоне. В учет также брали заработок от рекламных контрактов и премии в команде. Так, самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне 2017\18 стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который за один сезон заработал 126 млн евро. На втором месте находится форвард «Реала» Криштиану Роналду, чей доход в нынешнем сезоне составил 94 млн евро. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков нападающий «ПСЖ» Неймар, который за сезон 2017\18 заработал 81.5 млн евро. Среди тренеров в текущем сезоне больше всех заработал наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Его заработок составил 26 млн евро. На втором месте находится наставник национальной команды Китая Марчелло Липпи, который заработал за сезон 23 млн евро. Третье место занял наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Его заработок за сезон составил 22 млн евро. Следом за ним расположился наставник «Реала» Зинедин Зидан с заработком в 21 млн евро за сезон.