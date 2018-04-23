France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста и тренера 

Авторитетный журнал France Football представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров. Самым высокооплачиваемым футболистом стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший 126 млн евро за сезон-2017/18. Эта цифра учитывает зарплату, премии и доходы от рекламы. Следом идут форвард ”Реала” Криштиану Роналду (94 млн) и нападающий «ПСЖ» Неймар (81,5 млн).
Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью (”Манчестер Юнайтед”, 26 млн). Следом идут Марчелло Липпи (Китай, 23 млн), Диего Симеоне (”Атлетико”, 22 млн) и Зинедин Зидан (”Реал”, 21 млн).