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France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста и тренера
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France Football назвал самого высокооплачиваемого футболиста и тренера 

SPORT24.ru 2 часа назад
Авторитетный журнал France Football представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров. Самым высокооплачиваемым футболистом стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, заработавший 126 млн евро за сезон-2017/18. Эта цифра учитывает зарплату, премии и доходы от рекламы. Следом идут форвард ”Реала” Криштиану Роналду (94 млн) и нападающий «ПСЖ» Неймар (81,5 млн).
Самым высокооплачиваемым тренером является Жозе Моуринью (”Манчестер Юнайтед”, 26 млн). Следом идут Марчелло Липпи (Китай, 23 млн), Диего Симеоне (”Атлетико”, 22 млн) и Зинедин Зидан (”Реал”, 21 млн).
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