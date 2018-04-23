Со времени перехода Роналду в «Реал» Месси выиграл на восемь клубных трофеев больше португальца

Так, в «копилке» аргентинца с начала сезона 2009/2010 значится уже 23 титула на клубном уровне, тогда как ведущий бомбардир «сливочных» вместе со своей командой выиграл «только» 15 наград.

Отметим, что уже по окончанию текущего сезона Месси может уйти в отрыв от Роналду, если тот не сможет с «Реалом» выиграть Лигу Чемпионов, а «Барса» официально оформит победу в Ла Лиге.