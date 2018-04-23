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FA ответила на критику Хьюза
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FA ответила на критику Хьюза 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольная ассоциация Англии (FA) ответила на критику главного тренера «Саутгемптона» Марка Хьюза после полуфинала Кубка Англии против «Челси».
Напомним, Хьюз был недоволен тем фактом, что арбитры не обратились к системе VAR, когда Вилли Кабальеро выпустил мяч из рук, и тот, возможно, пересёк линию ворот. Вместо этого был зафиксирован фол против вратаря со стороны Чарли Остина.
Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на комментарии FA, видеоассистент просматривал все эпизоды во время матча и не усмотрел причин, по которым арбитр должен был принять другое решение в той ситуации.
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