FA ответила на критику Хьюза 

Футбольная ассоциация Англии (FA) ответила на критику главного тренера «Саутгемптона» Марка Хьюза после полуфинала Кубка Англии против «Челси».
Напомним, Хьюз был недоволен тем фактом, что арбитры не обратились к системе VAR, когда Вилли Кабальеро выпустил мяч из рук, и тот, возможно, пересёк линию ворот. Вместо этого был зафиксирован фол против вратаря со стороны Чарли Остина.
Как сообщает Sky Sports, ссылаясь на комментарии FA, видеоассистент просматривал все эпизоды во время матча и не усмотрел причин, по которым арбитр должен был принять другое решение в той ситуации.