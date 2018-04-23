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В России откроют ЛГБТ-убежище к чемпионату мира по футболу-2018
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В России откроют ЛГБТ-убежище к чемпионату мира по футболу-2018 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Во время чемпионата мира по футболу-2018 в городе-организаторе турнира Санкт-Петербурге будет действовать дом гордости ЛГБТ. Об этом сообщает Gaystarnews.
В доме гордости представители ЛГБТ-движения среди спортсменов, волонтеров или болельщиков смогут обрести убежище во время чемпионата мира. Сообщается, что данная инициатива не согласована с официальными представителями Международного дома гордости (PHI).
Впервые, дом гордости ЛГБТ открыли в Ванкувере, во время проведения в городе Зимней Олимпиады в 2010 году. Также возможность обрести убежище была и у представителей ЛГБТ во время предыдущего чемпионата мира, который проходил в Бразилии в 2014 году.
30 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге вступил в силу закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. С 2013 года закон начал действовать по всей России.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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