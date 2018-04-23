Федерер встретился с президентом Замбии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в минувшие выходные посетил Замбию. В африканской стране действует благотворительный фонд спортсмена, созданный в 2011 году.

«Изначально Федерер говорил, что прилетит после турнира в Майами, но ему пришлось немного отложить поездку. Наконец он прилетел. Мы очень рады, что Федерер навестил нас. Он мотивирует детей заниматься спортом», — написал у себя в «твиттере» президент Ассоциации тенниса Замбии Уэйн Мсиска.

Швейцарский теннисист встретился с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В ближайшие дни Федерер планирует посетить школы, которые были взяты под патронаж благотворительным фондом. Организация теннисиста вложила в повышение качества образования детей в Замбии $ 5,8 млн