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Федерер встретился с президентом Замбии
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Федерер встретился с президентом Замбии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в минувшие выходные посетил Замбию. В африканской стране действует благотворительный фонд спортсмена, созданный в 2011 году.
«Изначально Федерер говорил, что прилетит после турнира в Майами, но ему пришлось немного отложить поездку. Наконец он прилетел. Мы очень рады, что Федерер навестил нас. Он мотивирует детей заниматься спортом», — написал у себя в «твиттере» президент Ассоциации тенниса Замбии Уэйн Мсиска.
Швейцарский теннисист встретился с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В ближайшие дни Федерер планирует посетить школы, которые были взяты под патронаж благотворительным фондом. Организация теннисиста вложила в повышение качества образования детей в Замбии $ 5,8 млн
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