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Мэрия обещала очистить Петрозаводск от песка к майским праздникам
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Мэрия обещала очистить Петрозаводск от песка к майским праздникам 

Карельские вести 2 часа назад
В городе идет влажная уборка, сообщила председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.
Улицы карельской столицы очистят от песка и пыли до майских праздников. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщила руководитель комитета ЖКХ петрозаводской мэрии Юлия Мизинкова.
По муниципальному контракту убирать смет подрядчик обязан до 31 мая. Однако, по словам Юлии Мизинковой, основные объекты и центральные магистрали очистят до майских праздников.
— В выходные дни уборка проводилась в центральной части города и на Древлянке, четыре звена работало ночью и днем. Убирают проезжую часть, убирают газоны от листвы, чистят тротуары. Ведется влажная уборка по всем объектам, — отметила председатель комитета ЖКХ. — Основная масса песка, которая лежит на тротуарах и мешает людям жить, будет удалена. На центральных улицах и прогулочных зонах будет проведена чистовая уборка. В этом году бросается в глаза, потому что песок другой фракции и коричневого цвета, его на тротуарах хорошо видно. И песка в этому году было высыпано много, это связано с обеспечением безопасности.
Отметим, что петрозаводчане регулярно жалуются на весеннюю грязь и пыль. Например, несколько дней назад в карельской столице горожане запечатлели пылевой смерч.
По материалам: ptzgovorit.ru
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